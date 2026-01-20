La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Hôpital du Valais décide de reporter des opérations non-urgentes

Keystone-SDA

Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) a décidé de reporter certaines opérations non urgentes, bien que programmées. En cause, une surcharge de ses services.

(Keystone-ATS) «La tendance à la hausse de l’occupation de ses lits s’est poursuivie ces derniers jours et le CHVR a atteint sa pleine capacité sur plusieurs de ses sites hospitaliers», souligne-t-il, dans un communiqué diffusé mardi.

La surcharge actuelle semble principalement due à la persistance des maladies hivernales et à manque de solutions de placement disponibles en aval, notamment dans les EMS, avec des patients qui occupent des lits d’attente à l’hôpital.

Crans-Montana: peu d’impact

L’institution dit «fonctionner à flux tendu depuis quelques semaines et si des opérations ont dû être reportées en début d’année pour prendre en charge les blessés du drame de Crans-Montana, leur présence ne pèse plus aujourd’hui de manière significative sur l’activité de l’hôpital.»

Cette situation a déjà contraint le CHVR à reporter certaines opérations non urgentes et cette mesure pourrait se prolonger durant plusieurs prochaines semaines.

