L’Hôpital du Valais repasse dans les chiffres noirs

Keystone-SDA

L'Hôpital du Valais a présenté mercredi des comptes 2025 positifs, avec un bénéfice de 2,9 millions de francs pour un chiffre d'affaires global de 923 millions. Un résultat jugé "particulièrement significatif" après trois années déficitaires.

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(Keystone-ATS) Cet exercice bénéficiaire «a été rendu possible par une maîtrise rigoureuse des charges et l’engagement quotidien du personnel dans des conditions souvent difficiles», relève l’institution hospitalière dans un communiqué mercredi. Les ressources ont été optimisées «avec une grande discipline» dans un contexte économique tendu. Cette «gestion prudente» a permis de contenir l’augmentation des charges à 3%, précise encore l’Hôpital du Valais.

L’institution souligne aussi une activité maintenue à un niveau élevé, avec un nombre de sorties supérieur à l’année précédente ainsi qu’une activité ambulatoire en croissance (+2,7%). «Les efforts en faveur du personnel se sont maintenus au cours de l’exercice 2025», avec la signature d’une nouvelle convention collective de travail qui doit être mise en oeuvre progressivement jusqu’en 2029.

Des défis restent toutefois à venir, dont la mise en service des nouveaux bâtiments, qui engendrera de nouvelles charges. «La poursuite de cette culture de la maîtrise des coûts, associée à l’exigence qualitative de l’Hôpital du Valais, sera essentielle pour pérenniser un hôpital solide», résume l’institution.