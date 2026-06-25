L’Hôpital Riviera-Chablais: plus de 75’000 patients en 2025

Keystone-SDA

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L'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) a continué d'accueillir davantage de patients l'an dernier. Au total, 76'695 personnes ont été pris en charge, contre 74’472 en 2024 et 71'164 en 2023.

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(Keystone-ATS) Dans le détail, l’HRC a enregistré 18’805 hospitalisations en soins aigus, plus de 35’000 passages aux urgences adultes ainsi que plus de 7000 séjours ambulatoires, indique-t-il jeudi dans un communiqué.

Au niveau financier, le chiffre d’affaires de l’hôpital valdo-valaisan basé à Rennaz (VD) a progressé de 4,1% pour atteindre près de 398 millions de francs. L’exercice a été bouclé sur une perte consolidée de 6,6 millions, contre un déficit de 6,7 millions un an plus tôt.

«Ce résultat est légèrement en deçà de nos objectifs (le budget prévoyait un déficit de 5,6 millions), principalement en raison d’une activité qui n’a pas atteint les volumes espérés», relève le directeur financier Olivier Hugo, cité dans le rapport annuel. Il précise que le programme CARE a permis de réaliser des économies de 4,8 millions, dépassant ses objectifs de 39%.