L’hôtellerie suisse en forme cet été

Les établissements hôteliers helvétiques ont davantage attiré au cours de la saison estivale, affichant une hausse de plus de 3% des nuitées rien qu'en août.

(Keystone-ATS) L’hôtellerie suisse a enregistré 5,0 millions de nuitées en août, soit une hausse de 3,2% ou de 154’000 nuitées par rapport au même mois de 2024, selon les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi. Dans la deuxième estimation de l’OFS dévoilée fin septembre, la croissance était attendue à 3,3%.

Les visiteurs étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le pays, totalisant 2,8 millions de nuitées, soit un gain de 5,0%. Les locaux ont eux généré 2,2 millions de nuitées (+1,0%).

La saison estivale, de juin à août, a connu une augmentation de 2,6% sur un an à 14,03 millions de nuitées.

Sur les huit premiers mois de l’année, le secteur a comptabilisé 30,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une hausse de 1,9% ou de 556’000 unités. La hausse est encore une fois plus marquée chez les visiteurs étrangers, qui ont totalisé 15,8 millions de nuitées (+3,3%) que chez les Suisses (+0,4% et 14,5 millions de nuitées).

La branche est en bonne voie de réaliser un nouveau record annuel, après près de 43 millions de nuitées en 2024.

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
