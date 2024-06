L’habitat intergénérationnel, une solution à développer en Suisse

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les formes de logement communautaire, comme l’habitat intergénérationnel, permettent de répondre à l’évolution de la société et des envies, comme celle des seniors de vivre chez eux aussi longtemps que possible. Une étude a cerné les opportunités et défis.

Ces formes de logement prennent de l’importance, notamment du fait de l’évolution des structures de vie et des structures familiales, d’une plus grande mobilité et du vieillissement de la population, selon une étude relayée vendredi et soutenue notamment par l’Office fédéral du logement.

L’enquête s’est penchée sur six projets d’habitat intergénérationnel afin de mettre en évidence leurs opportunités et leurs limites. Ces projets représentent pour les personnes désireuses de développer des liens communautaires une alternative valable à des offres de logements conventionnels.

L’habitat intergénérationnel comporte aussi des exigences, comme une implication plus forte que dans le cadre d’un projet conventionnel. Le rapport contient des recommandations.