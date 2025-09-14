La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’histoire du château de Chillon racontée par ses collections

Keystone-SDA

Le château de Chillon dévoile jeudi prochain sa nouvelle exposition temporaire, consacrée à la façon dont la célèbre forteresse a été perçue et mise en scène depuis plus d'un siècle. Plus de 400 objets, sortis exceptionnellement des dépôts du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, sont à voir jusqu'au 26 avril prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Intitulée «Disséquer / Habiller Chillon, les collections racontent le château», l’exposition vise à confronter deux visions du patrimoine, entre «rigueur archéologique et mise en scène évocatrice», écrit la Fondation du château dans un communiqué.

Autrement dit: faut-il révéler l’architecture du château «dans sa nudité stratifiée par les siècles» ou, au contraire, «le parer d’objets et de récits pour en composer l’atmosphère?»

Ces deux approches – disséquer ou habiller – sont abordées dans la nouvelle exposition. Des approches longtemps perçues comme antagonistes, qui se sont croisées et parfois même enrichies mutuellement à travers l’histoire du château.

De salle en salle, les visiteurs pourront notamment découvrir comment les collections du château se sont constituées, comment elles ont été restaurées et étudiées.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision