L’homme recherché dans le Jura bernois a quitté le secteur

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise continue dimanche soir de rechercher un homme "vraisemblablement armé et dangereux". Il n'y a en revanche plus d'indice d'un danger imminent dans ce secteur.

(Keystone-ATS) Des indices montrent que l’homme serait parti du secteur de Reconvilier vers une destination inconnue. La route principale entre Reconvilier et Tavannes est à nouveau ouverte, précise la police bernoise peu avant 18h00 sur le réseau social X.

L’individu, un trentenaire, est toujours recherché. Il est en fuite à la suite d’une querelle à Tavannes. Selon des déclarations, des coups de feu auraient été tirés dans un immeuble sans faire de blessés. Des faits actuellement encore non confirmés, précise la police.