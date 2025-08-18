La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Imad a procédé à 200 visites supplémentaires durant la canicule

Keystone-SDA

Durant les dix jours de fortes chaleurs, du 8 au 17 août, l'Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) a mobilisé tous ses effectifs pour protéger la santé des personnes les plus fragiles. Près de 200 visites supplémentaires ont été effectuées à domicile et plus de 14'000 appels préventifs ont été passés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cinq hospitalisations ont été organisées pour éviter des complications graves, relève lundi l’Imad, dans un communiqué. Le plan canicule vise à prévenir les atteintes à la santé liées à la chaleur et à détecter rapidement les signes d’alerte chez les personnes considérées comme vulnérables.

