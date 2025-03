L’immobilier résidentiel suisse continue de flamber

Keystone-SDA

Le secteur de l'immobilier résidentiel en Suisse a poursuivi sa croissance l'année dernière, porté par la forte demande et la baisse des taux d'intérêt. Mais la poursuite de cette tendance est remise en question par les bouleversements géopolitiques actuels.

(Keystone-ATS) En 2024, les logements ont gagné en moyenne 2,5% en valeur sur l’ensemble du pays, après avoir quasiment stagné (+0,1%) l’exercice précédent, a indiqué vendredi le centre de recherche immobilière Cifi dans une étude. La performance de placement de ce segment a atteint 5,3% (2,9% en 2023).

L’immobilier de bureaux et commercial est quant à lui parvenu à quasiment se stabiliser, enregistrant un repli de valeur de 0,1%, après une chute de 1,5% en 2023. La performance s’est elle établie à 2,9%, après 1,4% l’année précédente.

Côté locataires, les loyers ont affiché une progression médiane de 4,5%, après +2,4% en 2023, « la plus forte hausse des loyers des 20 dernières années », ont souligné les experts du Cifi. Cette augmentation s’explique par les relèvements du taux de référence hypothécaire qui est venu se répercuter avec un décalage sur les loyers existants en 2024. Les nouveaux loyers ont également connu un net coup d’accélérateur.

Quant aux bureaux et surfaces commerciales, ils ont vu leurs loyers progresser de 2,9%, contre +2,7% en 2023.

La hausse des coûts du logement est notamment le fruit du manque de surfaces locatives disponibles. L’année dernière, le taux de vacance est resté fixé à 2,2% en moyenne nationale. Alors que Zurich (1,5%) souffre particulièrement de cette pénurie, Lausanne et Berne (toutes les deux 2,1%) se situent dans la moyenne, tandis qu’à Genève (2,3%) et Bâle (3,3%) la situation est un peu plus détendue.

Face aux chamboulements géopolitiques qui se profilent – avec la guerre commerciale lancée par Washington et les incertitudes quant à l’issue de la guerre en Ukraine – les experts du Cifi s’interrogent sur la durabilité de la tendance haussière.

La Banque nationale suisse (BNS) a certes apporté un répit sur les taux à court terme avec sa décision jeudi d’abaisser son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 0,25%. Mais la hausse attendue des rendements des obligations de la Confédération à dix ans signale « un accroissement des incertitudes sur le marché des capitaux quant à l’évolution économique à plus long terme ».