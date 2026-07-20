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L’incendie à 100 km au nord de Madrid a ravagé 26’000 hectares

Keystone-SDA

L'incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid ne faiblit pas et a désormais ravagé 26'000 hectares, entraînant l'évacuation de 1200 personnes, ont annoncé lundi les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam) sur X.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le feu de forêt qui est parti du village de la Mierla dans la région de Guadalajara, en Castille-La-Manche, dans le centre de l’Espagne, a brûlé une superficie très importante ces dernières heures, notamment dans le parc naturel de la Sierra Norte et préoccupe les autorités à la veille d’une nouvelle vague de chaleur dans le pays, favorisant les feux dévastateurs.

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