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L’incendie de forêt des Roches-de-Moron (NE) considéré comme éteint

Keystone-SDA

L'incendie de forêt survenu aux Roches-de-Moron, commune des Planchettes (NE) est considéré comme éteint après six jours d'intervention. Le feu, qui a touché quelque 3000 mètres carrés, continuait à se propager dans le sol et ponctuellement en surface.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les opérations d’extinction se sont terminées lundi en fin de journée, a fait savoir mardi le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN). Une phase de surveillance est désormais engagée avec le concours des forestiers du Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN).

La surveillance régulière du secteur doit servir à s’assurer de l’absence de reprise de feu, précise le communiqué. Les opérations ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels. A commencer par les sapeurs-pompiers issus de plusieurs corps de défense incendie et de secours du canton de Neuchâtel.

Hélicoptères

Ces derniers ont été appuyés par les spécialistes du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) des corps professionnels, l’inspectorat de l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), des moyens d’héliportage ainsi que des forestiers du SFFN et les différents partenaires engagés.

Les diverses forces ont adapté en permanence leur dispositif aux particularités du feu de sol en question. La progression souterraine de ce type de sinistre rend en effet les «interventions particulièrement complexes, d’autant plus dans une topographie accidentée telle que celle des Roches-de-Moron, au-dessus du Doubs.

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