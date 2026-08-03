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L’inflation décélère encore en juillet à 0,4% sur un an

Keystone-SDA

L'inflation en Suisse s'est amenuisée en juillet, passant à 0,4% sur un an, contre 0,5% en juin et 0,6% en mai. En glissement mensuel, les prix à la consommation se sont affaissés de 0,1%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les économistes consultés par l’agence AWP devisaient l’évolution des prix sur un mois entre -0,2% et +0,1%, tablant sur un renchérissement de 0,3% à 0,6% sur un an.

Le tassement constaté sur un mois s’explique par une normalisation des prix des transports aériens et des carburants automobile. La période des soldes de son côté affecté les prix des vêtements et chaussures, relèvent les statisticiens fédéraux. Parahôtellerie, mazout, location de voitures et autopartage ont en revanche renchéri.

L’inflation sur un an repose principalement sur les services (+0,9%), tandis que le coût des biens a eu tendance à s’étioler (-0,5%).

Le franc

La chute de 1,1% sur un mois des prix pour les produits importés ramène leur évolution à néant sur un an, tandis que les produits indigènes ont renchéri de 0,5% depuis juillet 2025. «Le franc suisse continue ainsi de jouer son rôle traditionnel d’ancrage de la stabilité des prix. Son appréciation réduit rapidement le coût des biens importés, mais sa transmission reste incomplète en raison du poids des services et des loyers dans l’indice des prix,» observe Arthur Jurus, responsable de l’investissement chez Oddo BHF Suisse.

Stables sur un mois, les prix des logements conservent un avance de 1,4% en glissement annuel. «Hors logement, l’inflation tombe à 0,1%, illustrant que la dynamique actuelle reflète avant tout des contraintes structurelles sur le marché immobilier plutôt qu’une surchauffe de l’économie,» poursuit l’économiste de l’établissement franco-germano-suisse.

L’indice des prix à la consommation harmonisé, permettant de comparer l’inflation en Suisse et dans les pays de l’Union européenne, révèle en juillet un renchérissement de 0,3% sur un mois et de 0,7% sur un an.

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