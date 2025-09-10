La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’influenceur conservateur Charlie Kirk blessé par balle

Keystone-SDA

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le trentenaire organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l’ouest du pays, lorsqu’il a été pris pour cible, selon CNN et Fox News. Son état de santé n’était pas immédiatement connu.

«Nous devons tous prier pour Charlie Kirk», un «type formidable», a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Que DIEU LE BENISSE», a-t-il ajouté, tandis le vice-président JD Vance et plusieurs ministres ont publié des messages de même teneur.

