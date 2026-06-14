L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions» refusée à 54,8%

Keystone-SDA

L'UDC a échoué à convaincre les Suisses dimanche. Ces derniers ont refusé son initiative "Pas de Suisse à 10 millions" à 54,8%, selon les résultats définitifs. Le succès de 2014 avec l'initiative contre l'immigration de masse ne s'est donc pas reproduit.

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(Keystone-ATS) Peuple et cantons ont rejeté le texte qui visait à plafonner la population en Suisse à dix millions d’ici 2050.

Le non est unanime dans les cantons romands. Neuchâtel refuse à 67,2%. Viennent ensuite Genève (65,4%) et le canton de Vaud (64,4%). Jura dit non à 59,9%, Fribourg à 54,8% et le Valais à 52,7%.

En Suisse alémanique, plusieurs cantons, surtout de Suisse centrale, ont soutenu le texte. Schwyz et Appenzell Rhodes-Intérieures donnent un grand oui à 63,1% et 65,9%. Uri, Glaris et Nidwald acceptent aussi clairement l’initiative, à 59,9% et 58,6% et 58,3%. Saint-Gall à 53,7%.

Le oui d’Argovie, de Schaffhouse et de Soleure est plus timide. Il dépasse à peine 50%. Le Tessin dit également oui du bout des lèvres, à 50,6%.

Clivage villes-campagne

Zurich dit en revanche non à 60%. Berne aussi, à 55,4%. Zoug, qui accueille des grandes fortunes internationales, a refusé à 52,4%, tout comme les Grisons, à 51,4%. Ils sont suivis par Lucerne qui a rejeté le texte à 50,9%. Les deux Bâle ont aussi clairement dit non, Bâle-Ville à 73,4%.

On observe un réel clivage entre villes et campagnes. Les villes ont majoritairement refusé l’initiative, même dans les cantons où le oui a été le plus fort. La ville de Saint-Gall par exemple a refusé le texte à 68%.

L’influence de la croissance démographique ne semble toutefois ne pas avoir joué un rôle déterminant. Une observation de Keystone-ATS montre qu’aucun lien direct ne peut être établi entre la croissance démographique dans les différentes communes et les votes.

Le taux de participation s’est élevé à 58,9%. Au final, 1’808’916 personnes ont voté contre le texte et 1’492’603 l’ont soutenu.

Soulagement pour le gouvernement

L’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» visait à limiter le nombre de résidents en Suisse à dix millions d’ici 2050. La population s’élève actuellement à environ 9 millions.

Le Conseil fédéral et le Parlement auraient dû prendre des mesures dès que la population dépassait les 9,5 millions. L’UDC voulait agir en priorité sur l’immigration. Si ces mesures ne suffisaient pas, Berne aurait dû résilier des traités internationaux, dont celui sur la libre circulation conclu avec l’UE.

Le gouvernement, soutenu par le Parlement et pratiquement tout l’échiquier politique, avait prévenu des conséquences sur les relations diplomatiques avec l’Union européenne. Les opposants craignaient aussi de graves conséquences sur les services de soins, déjà frappés par une pénurie.