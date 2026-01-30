L’initiative genevoise sur les exploitations est tronquée

Keystone-SDA

Le Tribunal fédéral rejette le recours des partisans de l'initiative genevoise interdisant l'exploitation de gravières à proximité des habitations. La distance minimale de 300 mètres n'est pas conforme au droit supérieur.

2 minutes

(Keystone-ATS) Déposée en 2023, l’initiative populaire cantonale prévoit d’instaurer dans la loi genevoise sur les gravières une distance minimale de 300 mètres entre ces exploitations et les habitations «afin de mieux préserver la santé publique». En janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé le texte en supprimant cette distance minimale.

Le comité d’initiative et deux citoyennes ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié vendredi, celui-ci rappelle qu’une initiative cantonale doit respecter le droit supérieur, qu’il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international. Ainsi, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières réglementées exclusivement par le droit fédéral.

Aménagement du territoire

En aménagement du territoire, la Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence limitée aux principes et les cantons restent libres d’agir dans les lignes fixées par ce cadre. Ce dernier a été restreint par la Confédération lorsqu’elle a adopté la loi sur la protection de l’environnement.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la fixation par un canton d’une distance minimale entre les exploitations et les habitations était conforme au principe de prévention. Actuellement, le canton de Genève prévoit une distance de 100 mètres dans ce cas de figure.

Pesée des intérêts

En l’espèce, la distance préconisée par l’initiative vise toutes sortes d’immissions, soit le bruit, les poussières et la pollution atmosphérique. Or la Confédération a émis des ordonnances d’application en la matière.

L’introduction dans la loi cantonale d’une restriction plus étendue sur tout le territoire empêcherait de procéder à une pesée des intérêts en présence à un endroit particulier. Elle n’est donc pas admissible au regard du droit fédéral, conclut la 1ère Cour de droit public. (arrêt 1C_649/2024 du 31 décembre 2025)