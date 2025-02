L’initiative pour la responsabilité environnementale est refusée à 70%

Keystone-SDA

L'économie suisse ne devra pas se réinsérer dans les limites naturelles de la Terre d'ici dix ans. Le peuple a rejeté à 70% dimanche l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale, selon une projection de l'institut gfs.bern.

(Keystone-ATS) La marge d’erreur est de +/- 3 points de pourcentage.

Les résultats définitifs affichent tous un rejet de l’initiative: c’est non à Nidwald (83,2%), à Zoug (77,2%), à St-Gall (76,4%) en Valais (76,4%) en Argovie (75,5%) et à Lucerne (74,9%).

Selon des résultats intermédiaires, Fribourg rejette l’initiative à 67,7%. Le refus est moindre dans le Jura (64,7%), à Neuchâtel (63,4%), dans le canton de Vaud (61,7%) et à Genève (58,8%).

Outre-Sarine, les cantons se parent de rouge aussi sur la carte des résultats partiels. Schwyz tient la palme, avec 84,6% de non. A Zurich, le canton le plus peuplé, le refus se monte à 66,6% à Zurich.

Limites naturelles de la Terre

L’initiative « pour une économie responsable dans les limites de la planète » voulait inscrire dans la Constitution le respect des limites naturelles terrestres. Celles-ci sont des points de repère écologiques qui indiquent jusqu’où l’humanité peut pousser ses activités sans risquer de déséquilibrer de manière irréversible la Terre et d’atteindre des points de non-retour.

La gauche et le Parti évangélique soutenaient l’initiative, de même que des organisations écologistes et des scientifiques. Le Conseil fédéral, les partis bourgeois et les milieux économiques rejetaient eux le texte, trouvant qu’il allait trop loin.