L’initiative pour un fonds climat rejetée au Parlement

Keystone-SDA

Le Parlement rejette l'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat. Après le National, le Conseil des Etats recommande le non par 34 voix contre 11 sans contre-projet.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l’alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu’en 2050. Soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

La majorité des sénateurs de centre-droite s’est ralliée lundi à l’avis du Conseil fédéral et de la Chambre du peuple. Le fonds climat nécessiterait des fonds supplémentaires à hauteur de milliards de francs, ce qui aggraverait l’endettement de la Confédération, a déclaré pour la commission Beat Rieder (Centre/VS).

La gauche a défendu l’urgence à agir. «Aujourd’hui, on sait que les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse entraînent des coûts et des dommages à hauteur de 40 milliards de francs par année», a rappelé Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).

