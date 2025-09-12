La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’internement se justifie à l’encontre du jeune tueur

Keystone-SDA

Pour le Ministère public genevois, l'internement du jeune qui a tué un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles se justifie. Vendredi, le procureur a livré un portrait accablant du meurtrier au troisième jour de son procès en appel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce 19 janvier 2019 à l’aube, la victime est morte «pour rien» d’un coup de couteau à cran d’arrêt, juste parce qu’elle se trouvait là, a dénoncé Frédéric Scheidegger. Au vu de la dangerosité du prévenu, le procureur a à nouveau requis l’assassinat et l’internement, ce que le Tribunal criminel a fait il y a un an lorsqu’elle l’a condamné à 16 ans de prison.

La question de la franchise du prévenu, désormais âgé de 24 ans, est cruciale, selon M. Scheidegger. Selon lui, «tout est calculé», «flou», «à décharge» dans ses explications.

Il a longuement rappelé l’agression de St-Jean à laquelle il avait participé deux ans plus tôt, «une célébration de la force brute» qui a laissé deux hommes lourdement handicapés. L’expertise psychiatrique a conclu à une personnalité dyssociale.

