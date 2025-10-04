L’inventeur du sécateur moderne Felco ouvre un espace d’exposition

Keystone-SDA

L'entreprise familiale Felco inaugure samedi un espace d'exposition, qui raconte la manière dont le sécateur moderne est né aux Geneveys-sur-Coffrane (NE) il y a 80 ans. Ce projet vise à mettre en lumière la richesse et la diversité du savoir-faire manufacturier neuchâtelois.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’entreprise Felco est mondialement connue pour ses sécateurs et ses outils de taille professionnels. Le nouvel espace «invite le public à remonter le fil de cette aventure industrielle, humaine et familiale qui a transformé le travail de millions de professionnels de la taille et amateurs passionnés de jardinage à travers le monde», a indiqué le fabricant.

Le lieu propose un parcours muséal scénographique en quatre salles thématiques. La première s’intéresse à l’histoire de Félix Flisch, créateur du sécateur moderne. La 2e aborde les questions de durabilité, réparabilité et écoresponsabilité, la 3e porte sur la présence mondiale et l’empreinte de cet outil suisse dans plus de 120 pays et la 4e sur la lutte contre les contrefaçons.

Les visiteurs pourront apprendre

Au-delà de la découverte historique et technique, l’espace invite les visiteurs à passer à l’action: assembler leur propre sécateur, apprendre à l’entretenir, aiguiser une lame ou encore personnaliser leur outil. Des experts seront présents pour donner des conseils et faire des démonstrations. Des visites guidées de l’entreprise sont également possibles.

Le projet est soutenu par la Confédération, le canton de Neuchâtel et la commune de Val-de-Ruz dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR). L’espace témoigne de «la résilience et de la capacité de réinvention d’une entreprise qui reste, aujourd’hui encore, 100% familiale».

L’inauguration de samedi sera suivie de portes ouvertes à la population. Le musée sera officiellement ouvert dès lundi.