L’Iran épargné par les frappes américaines pour la 2e nuit de suite

Keystone-SDA

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Aucun bombardement américain n'a été signalé en Iran dans la nuit de samedi à dimanche, marquant la deuxième nuit consécutive de pause dans les hostilités. Des médias américains font état d'un possible manque de munitions après bientôt cinq mois de guerre.

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(Keystone-ATS) Alors même que le président américain Donald Trump a dit vendredi envisager des bombardements encore plus importants contre l’Iran, l’armée américaine n’a annoncé aucune frappe dimanche à l’aube.

De son côté, l’Iran n’a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du golfe Persique et ces derniers n’ont fait état d’aucune alerte nocturne.

Tout en menaçant l’Iran, Donald Trump a cependant affirmé que le dialogue avec Téhéran n’était pas rompu. «En fait, on leur parle en ce moment», a-t-il dit au sujet des dirigeants iraniens. «Je pense qu’ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente», a-t-il ajouté, en allusion aux bombardements américains.

Selon le New York Times, qui cite deux sources proches du dossier, le gouvernement américain s’inquiète de l’affaiblissement du stock de systèmes d’interception de missiles Patriot et d’autres équipements défensifs protégeant les pays du golfe Persique, ciblés par l’Iran en représailles aux attaques américaines. Le journal fait également état de craintes d’escalade du conflit.

«En pause»

La chaîne américaine télévisée CNN, citant une source du ministère américain de la défense, a également affirmé que les opérations militaires contre l’Iran étaient «en pause», évoquant les mêmes raisons.

La guerre au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février avec une campagne de bombardements israélo-américains contre l’Iran, a fait des milliers de morts dans la région. Elle a aussi ébranlé l’économie mondiale en bloquant le trafic dans le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et la péninsule arabique, par lequel transitait avant-guerre un cinquième du commerce mondial des hydrocarbures.

Un protocole d’accord signé le 17 juin par les Etats-Unis et l’Iran, assorti d’un cessez-le-feu et prévoyant l’ouverture d’un cycle de négociations de paix de 60 jours, a volé en éclats moins d’un mois après son entrée en vigueur.

Si une accalmie semble s’être installée depuis deux jours dans le golfe Persique, un nouveau front dans la guerre s’est ouvert avec la reprise le 13 juillet des hostilités entre l’Arabie saoudite et les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran.