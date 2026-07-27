L’Iran stoppe six navires dans le détroit d’Ormuz

Keystone-SDA

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La marine des Gardiens de la Révolution iraniens a empêché lundi six navires d'emprunter le détroit d'Ormuz après qu'ils ont tenté d'y transiter par des routes non autorisées par les autorités iraniennes, a rapporté la télévision d'État.

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(Keystone-ATS) «La nuit dernière, six navires qui tentaient de passer par une route autre que celle désignée ont été stoppés par la marine des Gardiens de la Révolution à l’aide de tirs de semonce et contraints de faire demi-tour», a indiqué un correspondant de la télévision d’État depuis le Golfe.

Plus tôt, la télévision d’État avait fait état d’un «incident» impliquant un navire, sans fournir davantage de précisions.

Samedi, les Gardiens, armée idéologique iranienne, avaient annoncé avoir stoppé quatre navires qui tentaient de traverser la partie sud du détroit après avoir tiré des coups de semonce.

Les forces armées iraniennes ont à plusieurs reprises empêché des navires de franchir ce passage maritime stratégique en effectuant ces tirs.