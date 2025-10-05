La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’irrigation traditionnelle au coeur d’un événement en Valais

Keystone-SDA

La commune d'Ayent (VS) accueille samedi prochain la troisième Journée internationale de l'irrigation traditionnelle. Cette dernière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2024.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette journée mettra en lumière l’importance des bisses comme héritage vivant, mais aussi comme école de résilience face aux défis climatiques actuels», relèvent les organisateurs dans un communiqué.

L’événement a été pensé par le Musée valaisan des Bisses, en collaboration avec l’Association des Bisses du Valais, le Consortage et les Amis du Grand Bisse d’Ayent. Au programme: raclette, visite de la centrale hydroélectrique de Samarin, randonnée le long du bisse d’Ayent et familiarisation avec l’irrigation traditionnelle.

«Plus qu’une fête patrimoniale, cette rencontre est l’occasion d’interroger la place de l’irrigation traditionnelle aujourd’hui», soulignent encore les organisateurs. Il s’agit notamment de se demander comment transmettre ces pratiques aux jeunes générations.

La technique dite «d’irrigation traditionnelle» est un type d’irrigation agricole qui utilise la force de gravité pour distribuer l’eau de manière stratégique. Elle se repose surtout sur des aménagements manuels tels que des canaux et des fossés qui exploitent l’eau provenant de sources d’eau proches des champs.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision