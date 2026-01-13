La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’Italie veut se porter partie civile après l’incendie de Montana

Keystone-SDA

L'Italie veut se porter partie civile dans la procédure sur l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS). Elle exige que "toute la clarté" soit faite sur ce drame, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il est juste que l’Italie demande à se constituer partie civile dans le procès (sur l’incendie), parce qu’il s’agit d’une blessure infligée à tout le pays», a déclaré le chef de la diplomatie transalpine lors d’une intervention devant le Sénat.

La chambre haute du parlement italien avait auparavant observé une minute de silence en mémoire des victimes de la tragédie. Six Italiens figurent parmi les 40 personnes tuées dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision