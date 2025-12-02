La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’OCDE atteste de la bonne intégration des immigrés en Suisse

Keystone-SDA

L'intégration des immigrés fonctionne bien en Suisse: telle est la conclusion d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée mardi.

1 minute

(Keystone-ATS) Le taux d’emploi des immigrés en Suisse (77%) est largement supérieur à la moyenne de l’OCDE. En comparaison internationale, les immigrés y sont bien formés et s’efforcent activement d’apprendre une langue nationale.

L’étude estime qu’il faut agir au niveau de l’intégration des femmes, qui ont plus de mal que les hommes à prendre pied sur le marché du travail.

Les immigrés sont des personnes nées à l’étranger et vivant aujourd’hui en Suisse. Trois quarts d’entre eux sont entrés dans le pays par le biais de la libre circulation de l’UE. L’étude a été réalisée sur mandat du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

