L’OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

Keystone-SDA

L'économie suisse ne devrait que modérément accélérer ces deux prochaines années, soutenue par la consommation intérieure et un repli de l'inflation. Ces facteurs seront toutefois freinés par des incertitudes conjoncturelles persistantes au niveau mondial.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le produit intérieur brut (PIB) réel, non corrigé des événements sportifs, devrait croître de 1,1% en 2025 et de 1,2% en 2026 et 2027, indique l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son rapport publié mardi.

«Les perspectives devraient s’améliorer au début de 2026», du moins pour les exportations, alors que la Suisse et les États-Unis sont en train de finaliser un accord censé ramener les droits de douane américains à 15%, au lieu des 39% promulgués en août dernier. Mais les incertitudes continueront de peser sur l’investissement au cours des deux prochaines années.

«Leur persistance à l’échelle mondiale pourrait se traduire par une appréciation encore plus forte du franc suisse, ce qui risquerait de dégrader encore les perspectives d’exportation et de faire passer l’inflation à des niveaux négatifs», avertit toutefois l’OCDE.

Berne a par ailleurs conclu plusieurs accords commerciaux avec l’Union européenne (UE) cette année visant à préserver l’accès de la Suisse au marché unique de l’UE, «mais ceux-ci n’ont pas encore été ratifiés», note l’OCDE. Leur ratification permettrait de relancer les exportations, tout comme la conclusion de nouveaux accords commerciaux, recommande l’organisation basée à Paris.

L’OCDE prévoit en outre que la Banque nationale suisse (BNS) maintiendra son taux directeur inchangé à zéro ces deux prochaines années «jusqu’à ce que la croissance économique converge vers son niveau potentiel en 2027», alors que l’inflation ne devrait augmenter que de 0,6% en 2026 et 0,7% en 2027.