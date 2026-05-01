L’offensive bio renforce la création de valeur régionale (BE)

Keystone-SDA

L'offensive bio a mené à des résultats concrets, se réjouit le canton de Berne. En cinq ans, 300 tonnes de matières premières biologiques supplémentaires ont été intégrées aux chaînes de création de valeur régionales et environ 4400 repas bio sont servis chaque jour dans le domaine de la restauration collective.

1 minute

(Keystone-ATS) Pas moins de 35 nouveaux partenariats ont été conclus pour la livraison, indique vendredi la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dans un communiqué.

La deuxième phase du projet, lancée il y a cinq ans par le Conseil-exécutif, avait pour but de favoriser la mise en réseau dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la vente et de la restauration. Elle souhaitait aussi accroître la demande et les débouchés pour les produits bio.

Le canton a soutenu cette étape à hauteur de 2,5 millions de francs pour la période allant de 2021 à 2025. Il va désormais se retirer. Des acteurs bernois du bio, comme Bio Bern et Inforama, prendront le relais.

Une première phase de l’offensive bio avait déjà eu lieu entre 2016 et 2020, permettant d’étendre l’agriculture biologique à 2000 hectares de surfaces cultivées.