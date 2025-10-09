L’Office des Nations Unies reçoit la Vigne des Nations

Keystone-SDA

Le canton de Genève dédie le millésime 2024 de la Vigne des Nations à l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) pour ses 80 ans. Le parchet et la cuvée ont été remis jeudi symboliquement à la directrice générale de l'ONUG Tatiana Valovaya afin de célébrer l'ensemble de la famille onusienne.

2 minutes

(Keystone-ATS) La cérémonie s’est exceptionnellement tenue au cœur du Palais des Nations et non aux abords des vignes de Bernex comme le veut la tradition, indique le Département des finances (DF) dans un communiqué. La remise a été faite par la cheffe du DF Nathalie Fontanet, en présence de personnalités de la Genève internationale.

«Cette occasion marque non seulement les huit décennies de présence de l’ONU dans notre canton, mais elle réaffirme également notre soutien indéfectible au multilatéralisme en ces temps de défis majeurs», a déclaré Mme Fontanet, citée dans le communiqué. De son côté, Mme Valovaya a souligné «un engagement commun en faveur de la coopération et de la paix».

Au printemps prochain, plusieurs jeunes pieds de vigne seront plantés dans les jardins du Palais des Nations. Ils produiront des raisins comestibles, symboles de l’enracinement durable de la famille onusienne à Genève.

La Vigne des Nations est située au cœur du Vignoble de l’Etat, sur le coteau de Lully. Chaque année, sa cuvée récompense une organisation internationale ou une association luttant activement en faveur des droits humains.

L’ONU Genève fut la toute première organisation à recevoir, en 1995, le millésime de la Vigne des Nations. Trente ans plus tard, cette nouvelle remise célèbre les réalisations accomplies et réaffirme l’engagement du canton de Genève en faveur du dialogue, de la paix, du droit humanitaire et du respect de la dignité humaine, souligne le DF.