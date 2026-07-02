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L’OMS déclare la fin de l’épidémie d’hantavirus

Keystone-SDA

L'épidémie d'hantavirus qui a fait trois victimes en avril est terminée. Comme la quarantaine des cas contacts s'est achevée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré jeudi la fin de cet épisode qui a provoqué 13 infections.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les derniers cas contacts ont fini leur quarantaine», a affirmé à la presse à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un patient avait été hospitalisé à Zurich de retour de la région. Il a guéri de ce virus.

Un membre de l’équipage du MV Hondius, sur lequel la première victime était décédée après avoir contracté le virus avant d’embarquer, avait dû observer une quarantaine en Argovie sans avoir eu de symptômes. Celle-ci s’est terminée il y a une dizaine de jours. Plus de 600 cas contacts ont été surveillés.

Un échantillon du virus avait été relayé dès le 8 mai par l’Université de Zurich au dépôt international du laboratoire de Spiez (BE), avait dit à Keystone-ATS cette institution. L’OMS souhaite qu’il puisse alimenter les recherches pour des médicaments ou des vaccins.

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