L’OMS déplore le manque de tests de Mpox en RDC

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre de tests de Mpox disponibles reste faible en République démocratique du Congo (RDC), pays le plus touché par l’épidémie, a regretté samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son dernier rapport de situation.

« La couverture de la RDC en tests reste faible, en raison d’une capacité de test limitée, a déclaré l’agence de santé des Nations Unies dans sa dernière mise à jour.

« En raison de l’accès limité aux tests de laboratoire dans les zones reculées, seuls 40% environ des cas suspects ont été testés en 2024 (contre 9% en 2023), et parmi eux, environ 55% ont été testés positifs », ajoute l’OMS.

Les trois pays ayant signalé le plus grand nombre de cas suspects au cours de l’année jusqu’au 8 septembre sont la RDC, suivie du Burundi (1489 cas suspects, aucun décès) et du Nigéria (935 cas suspects, aucun décès). Le 14 août, l’OMS a déclaré une situation d’urgence internationale concernant le Mpox.

En ce qui concerne la disponibilité des vaccins au niveau mondial, l’OMS a déclaré que plus de 3,6 millions de doses avaient été promises, dont plus de 620’000 doses de vaccin MVA-BN par les pays européens, les Etats-Unis et le fabricant Bavarian Nordic.

Le Japon a promis trois millions de doses du vaccin LC16. A ce jour, 265’000 doses de vaccin MVA-BN ont été livrées à Kinshasa et 10’000 au Nigeria.