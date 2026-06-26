L’ONU alarmée par le nombre de décès liés à ICE aux Etats-Unis

Keystone-SDA

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L'ONU s'alarme du nombre de décès attribués à la police de l'immigration américaine (ICE), près d'une vingtaine en six mois. Vendredi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a demandé des investigations rapides et indépendantes.

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(Keystone-ATS) L’année dernière, 33 personnes étaient décédées alors qu’elles étaient détenues par ICE, trois fois plus qu’en 2024. «Les responsables de violations de la loi doivent être poursuivis», affirme le haut commissaire.

Plus de 60’000 personnes sont retenues par ICE contre environ 40’000 début 2025, fait remarquer son bureau. D’ici 2026, le nombre pourrait atteindre jusqu’à 90’000 individus.

Les détenus rassemblent parfois des familles entières avec des enfants et des personnes médicalement vulnérables. Des indications de conditions inhumaines, notamment le manque de soins et de nourriture, sont fréquemment relayées. Des accusations préoccupantes de recours à la force ont aussi été observées, affirme le Haut-Commissariat.

Autre problème, la situation de ces personnes est souvent inconnue de leurs proches au moment de leur arrestation. M. Türk est aussi inquiet des indications de détentions à l’isolement. Cette approche pousse à se demander si des décès auraient pu être évités, selon lui.

Il demande d’autres solutions que la détention, notamment pour les enfants ou les personnes malades. Les autorités américaines doivent garantir que leur dispositif est conforme aux droits humains.

Le haut commissaire demande le renforcement de mécanismes de surveillance indépendante de la détention de migrants. Il dénonce la «déshumanisation» et la «criminalisation» des migrants et des réfugiés.