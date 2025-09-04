La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’ONU cible l'»intensification» de la répression au Mali

Keystone-SDA

L'ONU dénonce l'"intensification" des revers démocratiques et de la répression contre la société civile au Mali. Jeudi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde contre une détérioration supplémentaire de la situation.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le coup d’Etat militaire a eu lieu il y a cinq ans et le président provisoire a promulgué début juillet le renouvellement de mandats présidentiels sans élection «aussi longtemps que requis». Un décret présidentiel, déjà ciblé par l’Autrichien, avait dissous en mai les partis politiques et «organisations politiques».

«Ces changements légaux ont claqué la porte à des élections démocratiques au Mali dans un futur proche», déplore le Haut commissaire. «Ils doivent être rapidement revus», ajoute-t-il, dénonçant une violation des droits des Maliens.

Les législations récentes pourraient «saper les droits humains au Mali pour une période longue», estime encore l’Autrichien. Il demande la révocation immédiate de ces dispositifs.

Les autorités provisoires doivent faire face de plus en plus aux attaques de groupes armés comme le Jama’at Nusrat ul-Islam wal Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, et l’Etat islamique. Ces entités ont intensifié leurs attaques. Elles continuent de tuer et d’enlever des civils, menacent des individus ou détruisent des habitations.

Armée et mercenaires ciblés

En réponse, l’armée et les mercenaires russes ont aussi perpétré de graves violations, estime le Haut commissaire. Des centaines d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’enlèvements ont été menées par les différentes parties au conflit.

Les interpellations de Maliens à tous les niveaux de la société pour des charges larges de «sapement de la crédibilité de l’Etat» sont «très inquiétantes», estime le Haut commissaire. Il demande la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus arbitraires.

«La militarisation de la loi contre toute dissidence doit être rapidement stoppée», selon lui. Il souhaite des investigations rapides sur toutes les attaques contre les civils et des poursuites contre les responsables.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision