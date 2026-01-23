L’ONU dénonce les menaces de Trump sur l’Iran sans le nommer

Keystone-SDA

L'ONU dénonce les "rhétoriques et menaces agressives" contre l'Iran, sans nommer le président américain Donald Trump. Vendredi à Genève, elle s'est aussi dit "très inquiète" par les contradictions des autorités iraniennes sur la peine capitale contre les manifestants.

(Keystone-ATS) «Les responsabilités pour des violations des droits humains ne peuvent être établies par la force militaire venant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Iran», a affirmé le Haut commissaire aux droits de l’homme Volker Türk. Au début d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme, il a considéré comme «très contreproductives» les menaces contre Téhéran.

Donald Trump avait promis des frappes en cas d’exécutions de manifestants en Iran, avant de se raviser. Il a toutefois affirmé jeudi que des navires américains étaient en route pour le Golfe persique.

Les membres du Conseil doivent se prononcer vendredi après-midi sur un projet de résolution. Celui-ci prévoit une «investigation urgente» sur la répression depuis fin décembre qui a fait des milliers de victimes en Iran.