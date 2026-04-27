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L’Opéra de Lausanne poursuit avec sa nouvelle formule

Keystone-SDA

L'Opéra de Lausanne a présenté lundi sa nouvelle saison 2026/2027, la troisième sous la houlette du directeur Claude Cortese. Celui-ci poursuit dans sa volonté de privilégier des oeuvres jamais présentées par l'institution et de s'ouvrir vers l'extérieur.

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(Keystone-ATS) La saison prochaine, le rideau se lèvera 64 fois à l’Opéra de Lausanne. Dix productions figurent au programme, dont six opéras, un concert, un ballet, un récital, ainsi qu’un spectacle jeune public.

«La programmation 26/27 proposera à nouveau des ouvrages d’époques et de styles très variés, allant du baroque avec Haendel (Aggripina) au grand répertoire du XXe», avec «Le Tour d’écrou» de Benjamin Britten, a annoncé Claude Cortese devant un grand nombre d’invités et les médias réunis dans un salon de l’institution culturelle.

La saison débutera le 4 octobre avec «Mireille» de Gounod et prendra fin le 8 juin avec «Don Giovanni» de Mozart. «Giuditta» de Lehár, «Pelléas et Mélisande» de Debussy et «Les Capulet et les Montaigu» de Bellini complètent notamment la programmation.

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