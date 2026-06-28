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L’openair de St-Gall a attiré 105’000 fans de musique

Keystone-SDA

Quelque 105'000 fans de musique se sont rendus à l'openair de St-Gall de jeudi à dimanche. Malgré des températures dépassant les 30 degrés, le festival s'est déroulé sans incident majeur, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La programmation présentait des têtes d’affiche telles que Twenty One Pilots, Nina Chuba, Zara Larsson ou encore Scooter. Ainsi que des artistes alémaniques reconnus comme Baschi ou le groupe de rock pop lucernois Hecht.

Ce dernier a donné «des frissons» au public en interprétant, accompagné par des dizaines de supporters et quatre joueurs du FC St-Gall, une version de son titre «Mon Amour» dont les paroles avaient été réécrites par des fans du club de Suisse orientale, vainqueur de la Coupe de Suisse, ont souligné les organisateurs. Pour eux, c’était «l’un des moments les plus émouvants du festival».

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