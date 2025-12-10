L’opposante vénézuélienne Machado ne sera pas à la cérémonie Nobel
La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, ne recevra pas en personne son prix Nobel de la paix mercredi à Oslo, a annoncé à l'AFP l'Institut Nobel norvégien.
(Keystone-ATS) «Elle ne vient pas à la cérémonie» Nobel qui doit commencer à 13h00 à l’Hôtel de ville d’Oslo, a indiqué le porte-parole de l’institut, Erik Aasheim. L’opposante vénézuélienne sera représentée par sa fille, a précisé l’Institut Nobel.