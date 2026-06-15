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L’or et l’argent recherchés après l’accord de paix au Moyen-Orient

Keystone-SDA

L'or et l'argent gagnaient en valeur lundi, suite à l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban.

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1 minute

(Keystone-ATS) Vers 11h30, l’or s’échangeait en hausse de 2,7% à 4336,80 dollars l’once. L’argent de son côté s’appréciait de 4,3% à 70’680 dollars l’once. Il s’agit de la troisième séance de hausse consécutive pour les deux métaux précieux.

L’accord de paix devrait être signé vendredi à Genève. Il prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, un allègement des sanctions imposées à l’Iran et le démantèlement du programme nucléaire iranien, selon les experts de la plateforme Trading Economics.

«Bien que l’or et l’argent aient sensiblement reculé par rapport à leurs sommets de janvier, ils restent nettement au-dessus de leurs tendances haussières sur le long terme, ce qui signifie que leurs prix demeurent sensibles aux fluctuations du sentiment de risque mondial», observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

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