La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter

L’or franchit le palier des 3600 dollars l’once

Keystone-SDA

L'once d'or était propulsé à un nouveau sommet lundi, dépassant les 3600 dollars. Les attentes en matière de baisse des taux de la part de la Fed, ainsi que la faiblesse du dollar, alimentaient cette envolée.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) A 11h00, le métal jaune valait 3610,83 dollars, en hausse de 0,5%, après avoir dépassé les 3613 dollars dans la matinée.

L’or a ainsi atteint un nouveau record, «dans un contexte de paris croissants sur une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois-ci, suite à la publication d’un rapport sur l’emploi américain décevant», selon un commentaire de la plateforme Trading Economics. L’économie du pays dirigé par Donald Trump a créé moins d’emplois que prévu en août, seulement 22’000 postes quand 75’000 étaient escomptés, après 79’000 en juillet (chiffre révisé).

Dans le même temps, «le chômage a atteint son plus haut niveau depuis 2021, signe d’un ralentissement du marché du travail». Le chômage s’est affiché à 4,3% le mois dernier, en légère hausse (+0,1%) par rapport au moins précédent. Les opérateurs de marché «estiment désormais à 90% la probabilité d’une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed», mi-septembre.

L’attention se tourne vers la publication de l’indice des prix à la production (PPI) en août mercredi et de l’indice des prix à la consommation (CPI), également pour août, jeudi. Cela devrait «offrir plus d’indications» sur la voie qu’empruntera la Fed en matière de taux.

Trading Economics souligne que le cours de l’or a bondi de plus de 37% depuis le début de l’année, soutenu par la faiblesse du dollar mais aussi par les achats soutenus de banque centrales, comme celle de la Chine, qui a augmenté ses réserves de métal précieux pour le dixième mois consécutif.

De son côté, Mark Haefele, chef des investissements de la gestion de fortune mondiale d’UBS estime aussi que l’or va tirer profit des taux d’intérêts bas et des risques géopolitiques persistants. Il table sur un cours à 3700 dollars l’once d’ici fin juin 2026.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision