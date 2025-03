L’or s’envole face aux droits de douane qui approchent

L'or continuait son irrésistible ascension lundi, franchissant allègrement la barre historique des 3100 dollars en anticipation des droits de douane américains qui doivent entrer en vigueur dans deux jours.

(Keystone-ATS) Peu avant 08h15, le prix de l’once d’or montait de 1,4% à 3125,99 dollars. Depuis le début de l’année, le cours du métal jaune s’est envolé de 18,7% et de presque 39% sur un an.

Les investisseurs recherchent le précieux métal dans un contexte de « forte demande pour les valeurs refuge, dans un contexte de craintes liées à une extension de la guerre commerciale par le président américain Donald Trump », ont souligné les analystes de Trading Economics.

Face à une situation géopolitique tendue, d’autres métaux précieux comme l’argent bondissaient aussi. Ce dernier a ainsi pris près de 19% depuis le début de l’année et environ 37% sur un an.

Après l’acier et l’aluminium et avant l’automobile, le locataire de la Maison-Blanche veut annoncer ses droits de douane dits « réciproques ». Le 2 avril, qu’il surnomme « jour de la libération », Donald Trump compte ériger de nouvelles barrières douanières qui devraient dépendre des taxes que les pays concernés imposent sur les produits américains, mais aussi d’autres facteurs.

Pékin et Ottawa ont d’ores et déjà commencé à répondre aux droits de douane les visant et Bruxelles promet de faire de même.

La situation demeure également difficile quant à l’issue de la guerre en Ukraine. M. Trump a ainsi fait part de son énervement dimanche contre son homologue russe Vladimir Poutine ainsi que contre l’Ukrainien Volodymyr Zelensky, exprimant sa frustration face aux blocages empêchant un accord de cessez-le-feu entre les deux pays. Le chef d’Etat a menacé d’imposer « des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie ».