L’Oscar du meilleur film au favori “Oppenheimer”

(Keystone-ATS) “Oppenheimer” de Christopher Nolan a remporté l’Oscar du meilleur film dimanche soir à Hollywood. Il a largement dominé la 96e cérémonie des récompenses du cinéma américain en récoltant sept statuettes au total.

Acclamé par la critique, ce portrait du père de la bombe atomique a connu un succès fracassant en salles, avec un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il devance notamment “Barbie”, “Anatomie d’une chute”, “Pauvres Créatures” et “Winter Break”, entre autres concurrents, lors d’une année unanimement reconnue pour la qualité des films en compétition.

Grandissime favori des Oscars, “Oppenheimer” s’est également adjugé les récompenses du meilleur réalisateur, du meilleur acteur pour Cillian Murphy pour son interprétation du père de la bombe atomique, du meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr et les statuettes du meilleur montage et de la meilleure photographie.