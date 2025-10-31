L’ouragan Melissa arrive aux Bermudes

Keystone-SDA

Dopé par le changement climatique mais désormais affaibli, l'ouragan Melissa arrive jeudi soir aux Bermudes après son passage destructeur en Jamaïque, à Cuba et à Haïti. Il a tué au moins 30 personnes dans ce dernier pays.

(Keystone-ATS) «Les conditions aux Bermudes vont se détériorer rapidement ce soir», indique dans son dernier point le centre national américain des ouragans (NHC), qui fait état de vents mesurés à 165 km/h. L’alerte a été levée aux Bahamas.

Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu l’ouragan Melissa plus puissant et plus destructeur, selon une étude publiée mardi par des climatologues de l’Imperial College de Londres.

A Haïti, pas directement touché par l’ouragan mais victime de fortes pluies, au moins 30 personnes, dont dix enfants, sont mortes, et 20 portées disparues, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités locales. L’essentiel des décès, 23, ont été provoqués par la crue d’une rivière dans le sud-ouest du pays.