L’UDC lance une nouvelle initiative pour une traversée de la rade

Keystone-SDA

A Genève, l'UDC lance une nouvelle initiative constitutionnelle pour un tunnel routier sous la rade, dix ans après l'échec dans les urnes de son initiative sur le même sujet. Objectifs: séparer les flux et désengorger le centre-ville.

(Keystone-ATS) « Nous voulons diminuer le trafic sur le pont du Mont-Blanc pour le pacifier et y faire passer un jour le tram. La mobilité est dangereuse pour les piétons et les cyclistes et inefficace pour les voitures », a expliqué mercredi devant les médias Lionel Dugerdil, président de l’UDC-Genève.

Intitulée « Pour une traversée de la rade », cette initiative vise à compléter l’article constitutionnel sur les infrastructures qui comprend déjà le principe d’une grande traversée du lac, accepté par le souverain en 2016. Elle demande que « le canton réalise une traversée sous lacustre permettant de relier les deux rives de la rade entre route des Nations et route de Malagnou. »