L’UDC Pierre Alain Schnegg élu président du gouvernement bernois

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a ouvert lundi sa session d'été avec l'élection des autorités. Le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg accède ainsi à la présidence du Conseil-exécutif. Le directeur francophone de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est membre du gouvernement depuis le 1er juillet 2016.

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(Keystone-ATS) Au cours de cette séance constitutive, le Grand Conseil a élu à sa présidence la députée UDC de Zweisimmen Anne Speiser. Originaire d’Alsace et parfaitement bilingue, la nouvelle présidente, âgée de 64 ans, a promis dans son discours d’investiture qu’elle allait exercer sa fonction avec respect, dévouement et passion.

Avant de procéder aux différentes élections, le Grand Conseil s’est penché sur la manière dont les cinq sièges garantis aux Romands du cercle électoral Bienne-Seeland sont attribués. Par 94 voix contre 55, il a adopté une déclaration de planification demandant au Conseil-exécutif d’examiner en «profondeur et dans un délai raisonnable» ce système de répartition des sièges.

L’examen devra notamment porter dans l’éventualité où un seul parti, voire aucun, ne serait disposé à présenter des listes séparées par langue. Pour l’auteur de la déclaration de planification, le député biennois des Vert-e-s Christoph Grupp, il est tout à fait possible que l’on en arrive là.

Lors des élections de mars, seuls le PLR et le PS avaient présenté des listes francophones avec le Parti radical romand (PRR) et le Parti socialiste romand (PSR). Candidat du PRR, Maurice Paronitti a été élu au Grand Conseil grâce à ces cinq sièges garantis alors que la candidate sur la liste germanophone du PLR avait recueilli nettement plus de voix.