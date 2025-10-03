La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’UDC pourrait faire encore mieux aux élections fédérales de 2027

Keystone-SDA

L'UDC pourrait atteindre un record lors des élections fédérales de 2027. Le parti de droite pourrait obtenir 30,4% des voix. Le Centre, le PLR et le PVL subiraient un revers. Et la gauche progresserait.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le plus grand parti de Suisse pourrait progresser de 2,5 point de pourcentage, selon le baromètre électoral de la SSR publié vendredi. Son record remonte à 2015, avec une part électorale de 29,4%.

Selon les intentions de vote actuelles, le PLR perd un point de pourcentage (13,3% de parts électorales). Il poursuit sa chute et signerait son plus mauvais score. Le Centre (13,6%), en compétition avec le PLR pour la troisième place, ne profite pas de ce revers. Il n’a qu’une toute petite avance sur le PLR.

L’écart entre les deux premiers partis est également considérable. Malgré une progression de 0,5 point de pourcentage, le PS (18,8%) reste loin derrière. Les Vert’libéraux perdent 1,5 point et ne recueillent plus que 6,1 % des suffrages. Les Vert-e-s restent stables (10,3%).

