L’UDC soleuroise entre au gouvernement: historique

Keystone-SDA

L'UDC a conquis pour la première fois un siège au gouvernement soleurois. Sa candidate Sibylle Jeker a été élue dimanche au second tour. Le Conseil d'Etat soleurois connaît sinon une rocade, le PS obtenant un second élu au détriment du second fauteuil PLR.

(Keystone-ATS) Avec une participation de 36,5%, la présidente sortante Sandra Kolly (centre) a obtenu le meilleur résultat lors du second tour avec 32’559 voix, a communiqué la chancellerie.

La directrice de l’intérieur Susanne Schaffner (PS) est arrivée en deuxième position avec 31’364 voix. La 3e place a été conquise par la députée UDC Sibylle Jeker avec 31’270 voix. L’UDC, le parti qui compte le plus d’électeurs dans le canton, a ainsi remporté pour la première fois un siège au gouvernement après huit tentatives.

Le conseiller d’Etat Peter Hodel (PLR) a également été réélu avec 28’598 voix. Le député socialiste Mathias Stricker fait son entrée au Conseil d’Etat. Il a remporté 26’620 voix. Le PS a ainsi gagné un deuxième siège au gouvernement. Les Verts ont en revanche perdu leur unique mandat.