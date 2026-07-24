L’UDC tessinoise demande la démission immédiate de Claudio Zali

Keystone-SDA

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La section tessinoise de l’UDC a exigé "la démission immédiate” du président du gouvernement cantonal Claudio Zali (Lega). Celui-ci est dans la tourmente après la diffusion d’un enregistrement où le politicien appelle à la violence contre une femme.

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(Keystone-ATS) «L’UDC a voulu éviter toute déclaration publique par respect des institutions, mais il n’est désormais plus question de se taire”, écrit le parti dans un communiqué publié vendredi.

“Tout en reconnaissant la présomption d’innocence, les faits exposés sont très graves d’un point de vue politique, institutionnel et moral. Nous estimons que Claudio Zali n’est pas adéquat dans son rôle de conseiller d’Etat et sa présence au sein du gouvernement n’est plus acceptable”, ajoute la formation, qui appelle Claudio Zali à la “démission immédiate.”

Cette affaire s’ajoute à un autre cas examiné par la justice, où le ministre est soupçonné de violation de la séparation des pouvoirs. Lors d’une séance extraordinaire du Conseil d’Etat mercredi, la direction de la justice et de la police lui a été retirée.

La Lega se prononce le 28 juillet

L’affaire a éclaté mercredi après la publication, par la Radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) d’un audio posté initialement sur Instagram. Le son rapporte une conversation privée survenue il y a quelques années entre un homme, identifié comme Claudio Zali et une amie, qui lui demandait comment affronter une harceleuse (stalker). “Tabasse-la, comme je l’ai déjà fait moi-même”, lui a répondu le politicien – déjà membre du Conseil d’Etat tessinois à l’époque.

Après le tollé suscité par ces révélations, tous les partis politiques tessinois ont demandé la démission du président du gouvernement. Dans un premier temps la Lega des Tessinois avait annoncé un communiqué pour vendredi après-midi. En fin de journée, les médias tessinois ont annoncé que le parti prendrait position lors d’une réunion prévue le 28 juillet. A cette date, selon la Lega, Claudio Zali sera de retour de l’étranger où il se trouve actuellement.