L’UE a de «sérieux doutes» sur le «Conseil de paix» de Donald Trump

L'Union européenne a de "sérieux doutes" sur le "Conseil de paix" lancé par le président américain Donald Trump, a indiqué tôt vendredi le président du Conseil européen António Costa. Il a pointé en particulier la compatibilité de cet organe avec l'ONU.

(Keystone-ATS) «Nous avons de sérieux doutes quant à un certain nombre d’éléments de la charte du Conseil de paix concernant son champ d’action, sa gouvernance et sa compatibilité avec la charte des Nations unies», a déclaré M. Costa, à l’issue d’un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.

Le président américain a inauguré jeudi à Davos (GR) son nouveau «Conseil de paix», en présence d’une vingtaine de dirigeants de pays ayant rallié cette instance placée sous sa coupe.