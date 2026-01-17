L’UE et le Mercosur ont signé un traité historique de libre-échange

L'UE et le Mercosur ont signé samedi à Asuncion un traité historique de libre-échange. Mieux vaut "un commerce juste plutôt que des droits de douane", a déclaré un peu plus tôt la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

(Keystone-ATS) Négocié depuis 1999 entre l’UE et les pays fondateurs du bloc sud-américain (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), il crée un marché de plus de 700 millions de consommateurs représentant 30% du PIB mondial.

Ce traité supprime les droits de douane sur plus de 90% des échanges bilatéraux et favorise les exportations européennes d’automobiles, de machines, de produits chimiques, de vins et de spiritueux. En contrepartie, il facilite l’accès au marché européen pour la viande, le sucre, le riz, le miel et le soja sud-américains.

C’est un «signal clair en faveur du commerce international» dans un contexte de «tensions», a affirmé Santiago Peña, le président du Paraguay, qui assure la présidence tournante du Mercosur.

«Nous optons pour un commerce juste plutôt que des droits de douane, pour un partenariat productif à long-terme plutôt que l’isolement. Et par-dessus tout, nous entendons apporter des avantages concrets et tangibles à nos peuples et nos entreprises», a dit Mme von der Leyen.

Sa signature intervient alors que le président américain Donald Trump a augmenté depuis un an de nombreux droits de douane américains.

Et de nombreuses manifestations contre ce traité ont eu lieu dans plusieurs pays de l’UE, tandis que de larges pans des sociétés civiles des pays du Mercosur y sont également opposés.