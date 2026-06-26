L’UE refuse le statut de réfugié aux Ukrainiens en âge de combattre

Keystone-SDA

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Bruxelles a proposé vendredi de prolonger d'un an, jusqu'en mars 2028, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l'UE, mais veut dorénavant en exclure les hommes en âge de combattre.

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(Keystone-ATS) Plus de 4,4 millions d’Ukrainiens fuyant le conflit avec la Russie bénéficient aujourd’hui de ce statut unique, qui leur permet de séjourner, de travailler et d’accéder à des aides dans l’Union européenne.

Ils vivent principalement en Allemagne, Pologne et République tchèque.

Ce statut, lancé pour la première fois en mars 2022, doit être reconduit chaque année – ce que Bruxelles propose de faire pour la cinquième fois, puisque la guerre est toujours en cours.

«A mesure que la guerre se poursuit, notre soutien doit lui aussi se poursuivre», a plaidé le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner.

Reste que des pays de l’Union européenne commencent à montrer des signes d’impatience face à ce conflit sans issue évidente.

L’an dernier, Bruxelles avait ainsi engagé une réflexion sur l’avenir de ce statut, encourageant les Etats membres à pérenniser le statut de ceux restant en Europe et préparer de premiers retours vers l’Ukraine.

La proposition dévoilée vendredi va un peu plus loin.

Ce statut unique sera bientôt refusé aux hommes en âge de combattre, déposant leur toute première demande.

S’agit-il de discrimination à leur égard? Certainement pas, a défendu le commissaire Magnus Brunner. «C’est quelque chose que les Ukrainiens nous ont demandé de faire», a-t-il assuré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Restrictions en Suisse aussi

En Suisse, le Conseil fédéral a présenté la semaine dernière une proposition visant à prolonger le statut de protection S, qui prévoit la même restriction que l’UE. Il se concerte avec Bruxelles afin d’empêcher les mouvements secondaires entre les pays européens, a-t-il indiqué. La proposition fait l’objet d’une consultation.

Par ailleurs, la Suisse établit également une distinction en fonction de la région d’origine pour l’octroi de la protection provisoire. Ainsi, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) classe l’Ukraine en différentes régions, selon que le retour y est considéré comme raisonnablement exigible ou non.