L’UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

Keystone-SDA

L'Union européenne a trouvé un accord pour renforcer ses sanctions sur les hydrocarbures russes, dans le cadre d'un 19e "paquet" de mesures destinées à tarir les ressources russes dans la guerre contre l'Ukraine. L'information vient de la présidence danoise de l'UE.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cet ensemble de mesures prévoit notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe, et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales, a précisé mercredi la présidence danoise.

Le Danemark assure jusqu’à la fin de l’année la présidence semestrielle du Conseil de l’UE.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

