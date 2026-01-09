La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Ukraine en alerte aux missiles, deux morts et cinq blessés à Kiev

Keystone-SDA

L'ensemble du territoire de l'Ukraine a été placé en alerte dans la nuit de jeudi à vendredi face à une attaque de missiles russes. Deux morts et cinq blessés sont déjà à déplorer à Kiev, selon les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chef de l’administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a précisé que «l’ennemi attaque massivement Kiev avec des drones explosifs».

A l’échelle nationale, l’armée de l’air a lancé une «alerte aux missiles à travers toute l’Ukraine», évoquant des missiles balistiques provenant de la base de Kaspoutin Iar, à quelque 400 km à l’est de la frontière. Cette source a précisé que de tels missiles se dirigeaient notamment vers la capitale.

Plus à l’ouest, la ville de Lviv a déjà fait l’objet dans la nuit d’une «frappe de missile», a indiqué le chef de l’administration de Lviv, Maksym Kozytsky, sans faire état de victimes.

Selon le maire de la ville, AndriÏ Sadovyï, «une infrastructure critique» non précisée a été touchée.

